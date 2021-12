IP assina contrato para intervenção na EN 14 (entre a Maia e Trofa) com 32 milhões do PRR

A Infraestruturas de Portugal assinou o contrato para execução da empreitada EN14 – Maia (Nó do Jumbo) / Interface Rodoferroviário da Trofa – segunda fase -, com um investimento de 32 Milhões de euros, no âmbito do PRR – Plano de Recuperação e Resiliência, integrado no plano de melhoria das acessibilidades rodoviárias às áreas empresariais.

A empreitada diz respeito a um troço com cerca de 10 km, entre Maia (Via Diagonal) e Trofa (Interface Rodoferroviário), que se apresentará com um perfil transversal tipo 1×1 vias, iniciando-se no Nó com a Via Diagonal, já construído, terminando na Rotunda do Interface Rodoferroviário da Trofa.

A intervenção implica três ligações: com a EN318 nas proximidades das zonas industriais do Soeiro e da Carriça; com a atual EN14, em Lantemil; e com a rotunda existente, permitindo a ligação da variante à EN14 ao Interface Rodoferroviário da Trofa e futura continuidade para Norte.

Serão construídas duas passagens superiores e outras tantas agrícolas; quatro viadutos e uma ponte: o viaduto sobre a Ribeira do Arquinho (374 m), o viaduto de Vilares (264 m) o viaduto das Covas (180 m), a ponte sobre o Rio Trofa (750 m) e o viaduto sobre o Vale de S. Roque (472 m).

Serão também construídos sete restabelecimentos de vias municipais, com a melhoria das suas características, nomeadamente em termos de perfil transversal. Os Nós, e respetivas rotundas associadas, serão dotados de iluminação.