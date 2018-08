Invasão a Paços de Ferreira repete-se domingo

O Futebol Clube de Famalicão recordou nas redes sociais a invasão feita a Paços de Ferreira há 4 anos, quando a equipa famalicense, então no Campeonato Nacional de Séniores, levou cerca de 1200 adeptos à Capital do Móvel num jogo da Taça de Portugal e que galvanizaram a equipa para uma surpreendente vitória ante o Paços de Ferreira de 1ª Liga treinado por Paulo Fonseca.

O entusiasmo repete-se para o jogo da Ledman LigaPro de domingo, com o clube a ter vendidos já cerca de 400 bilhetes e 4 autocarros preenchidos, de sócios e simpatizantes que vão acompanhar a equipa no jogo marcado para as 17.00 horas no estádio Capital do Móvel.

O preço do bilhete de jogo é de 5,00 euros e quem quiser reservar lugar no autocarro paga 8,00 euros (já com bilhete de jogo incluído). Até ao final do dia de sexta-feira na sede do clube continua a ser feita a venda de ingressos e no domingo no estádio do Paços de Ferreira há ainda ingressos à venda.

O clube estima que mais de 600 adeptos acompanhem a equipa e que se repita o entusiasmo de há quatro anos e se possível a vitória frente aos pacenses.