Devido a trabalhos de higienização dos reservatórios de água, será interrompido o abastecimento de água na freguesia de Gondifelos, no Loteamento Miradouro (Rua do Centro, Rua do Lazer, Rua dos Irmãos, Rua da Graça e Rua da Estrela), na tarde de quinta-feira, dia 12 de março.

O mesmo se verificará na tarde do dia 18 de março, em Joane, no Loteamento da Tapada (Rua da Agra de Santo André e Rua do Romão), e em toda a freguesia de Nine.