A unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave tem registado um decréscimo no número de doentes internados por Covid-19.

Ao que a Cidade Hoje conseguiu apurar, neste sábado, 14 de agosto, no hospital local apenas existiam 5 pessoas internadas por complicações de saúde provocadas pelo novo coronavírus.

Este número agora revelado acompanha a tendência de novos casos de infeção registados em Vila Nova de Famalicão que também está em queda.