O número de internados Covid-19 na unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave duplicou, quando comparando com a semana passada.

Nesta altura, e de acordo com fonte hospitalar, estão internadas 10 pessoas fruto de complicações de saúde provocadas pela Covid-19. A semana passada eram cinco.

Apesar do aumento, equipas médicas garantem que não é motivo para alarme.