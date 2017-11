INTERNACIONALIZAÇÃO DO SETOR AGROALIMENTAR

A ADRAVE viu aprovada a execução do Projeto Atlantic FOOD EXPORT, um projeto de cooperação europeia para a promoção da internacionalização das Pequenas e Médias Empresas (PME) do setor agroalimentar, cofinanciado pelo Programa INTERREG Espaço Atlântico, através do FEDER. A ADRAVE conta, também, com a parceria do Município de Vila Nova de Famalicão, através do Famalicão MADE IN, para a concretização deste projeto. A nível europeu, há a parceria de instituições várias do Reino Unido, República da Irlanda, França e Espanha.

O ATLANTIC FOOD EXPORT tem como objetivo melhorar a competitividade e promover a internacionalização das PME do setor agroalimentar do Espaço Atlântico.

Até ao dia 30 de novembro decorre um período para apresentação do pedido de adesão ao Projeto Atlantic FOOD EXPORT, por parte das PME do setor agroalimentar que estejam interessadas em beneficiar das ações que serão realizadas, designadamente assessoria técnica especializada; programa de informação, sensibilização, e formação sobre a internacionalização e sobre a cooperação para a internacionalização; plano estratégico de internacionalização para cada empresa; participação em encontros empresariais; apoio à entrada nos mercados internacionais/participação em feiras e outras ações de internacionalização.