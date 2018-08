Internacional senegalês reforça FC Famalicão

O médio ala Alhassane Sylla é reforço do Futebol Clube de Famalicão.

O jovem internacional senegalês, com jogos nas equipas de SUB 20 e SUB 23, onde jogou a Taça das Nações Africanas, chega proveniente do União da Madeira. Na última temporada Alhassane Sylla clube disputou 34 partidas ao serviço do União da Madeira, tendo apontado um golo.

Sylla está muito satisfeito por poder jogar no FC Famalicão. “É uma equipa com notoriedade e que tem o apoio de imensos adeptos, como na época passada tive oportunidade de ver nos dois jogos que disputamos”. O projeto desportivo do FC Famalicão foi fundamental para a escolha de Sylla que traz muita ambição. “Vai ser bom para a minha carreira poder atuar aqui e quero ajudar no que são os objetivos do clube”.