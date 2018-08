Internacional Raphael Guzzo reforça FC Famalicão

O médio ofensivo Raphael Guzzo é reforço do Futebol Clube de Famalicão.

O jovem internacional português, que representou a seleção portuguesa mais de 60 vezes, com presenças no Campeonato da Europa de SUB 19 em 2014 e Mundial de SUB 20 em 2015, volta à Liga Portuguesa depois de nas duas últimas temporadas ter restado ao serviço do CF Réus em Espanha. Com formação feita no SL Benfica, Raphael Guzzo representou em Portugal o Desportivo de Chaves e o Tondela, antes de rumar a Espanha.

À chegada a Famalicão o jogador falou da ambição de aqui triunfar. “É a oportunidade de jogar num clube em crescimento e que conheço bem, desde os tempos em que rivalizava com o Chaves, onde sempre vivi”. Na cidade flaviense Raphael Guzzo fez 37 jogos e marcou 8 golos na época de 2014/15, uma época que quer agora repetir. “Venho com muita vontade de me afirmar e ajudar a equipa, com trabalho e convicção de que vamos conquistar coisas importantes para a história do Futebol Clube de Famalicão”.

O regresso ao futebol português era um desejo do jogador e quando se colocou a oportunidade de representar o Famalicão não teve dúvidas em abraçar o desafio. “Queria regressar a casa, sentir alegria de jogar, estar perto dos meus, conforto que estou certo vou encontrar aqui”, disse Raphael Guzzo, depois de assistir ao encontro que opôs Famalicão e Penafiel no último domingo. Raphael Guzzo chega ao FC Famalicão por empréstimo do CF Réus, com opção de compra, e rubricou contrato até final da temporada.