São muitas as alterações nos valores de bens e serviços, no arranque de mais um ano.

Depois dos combustíveis, é importante ficar a saber que os proprietários que tenham a inspeção obrigatória no primeiro mês do ano vão ter um ligeiro agravamento do preço.

Os dados já revelados apontam para uma atualização de 0,25%, que corresponde à variação média da taxa de inflação (sem habitação) dos últimos 12 meses, a novembro deste ano.