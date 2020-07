Insólito: PSP de Famalicão apanha assaltante que volta ao local do crime horas depois para concluir o assalto

Um homem de 33 anos foi detido na madrugada desta terça-feira, depois de ter sido apanhado em flagrante, no interior de um café, localizado nas galerias comercias com acesso a partir das Ruas Alves Roçadas e Adriano Pinto Basto, no centro da cidade de Vila Nova de Famalicão.

O assaltante, depois de detido e levado para a esquadra, saiu em liberdade com a obrigatoriedade de comparecer no tribunal.

No entanto, o homem, assim que abandonou a esquadra voltou ao local do crime para concluir o assalto.

O ladrão, que ainda se manteve no interior do espaço durante algum tempo, para além de fazer uso da casa de banho e da arca frigorifica, espalhou comida pelo café e pela galeria comercial, levando consigo algumas bebidas.