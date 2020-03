Insólito: Impressoras avariadas comprometeram Oliveirense x Vizela, speaker salvou o jogo

A partida entre a A.D.Oliveirense e o F.C.Vizela, da 24ª jornada do campeonato de Portugal, agendada para a tarde deste domingo, no Campo de Ribes, ficou marcada por uma situação insólita.

Problemas informáticos, com as quatro impressoras que estariam ao serviço do clube, obrigou a que o jogo fosse atrasado em cerca de 30 minutos por não estarem impressas as fichas de jogo.

A história é contada pelo jornal “O Minho” que chegou à fala com o speaker da partida. O homem acabou por merecer um aplauso das cerca de 200 pessoas que estavam na assistência, por este ter achado a solução para o problema, e permitido que o jogo se realizasse.

Fui sacar as drives da impressora à Internet e acabei por conseguir pôr uma (impressora) a funcionar

Speaker Fernando Vilela em declarações ao jornal O Minho

De acordo com a mesma publicação, o jogo correu o risco de não se realizar por outro motivo. Um dos advogados do processo de falência da SAD (atualmente em recurso), quis travar o arranque da partida, algo que acabou por ser recusado pela Federação Portuguesa de Futebol.

Neste encontro a Oliveirense saiu derrotada por 0 – 6.