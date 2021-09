Insólito: Cadela surge em cartazes como candidata à Câmara Municipal de Viana do Castelo

Jéssica, uma cadela bulldog francês, é a estrela das eleições autárquicas de Viana do Castelo.

A candidata de quatro patas é, garantidamente, a mais falada desta campanha. Está presente no dia-a-dia de Viana do Castelo com cartazes e panfletos como se de uma verdadeira candidata se tratasse.

No fundo, tudo não passa de uma ideia arrojada por parte de Hugo Soares, o tutor desta cadela que a decidiu adotar depois de ser rejeitada pelos seus primeiros donos por causa da sua surdez.

O humorista quer apenas e só despertar a atenção da população, alertando que as pessoas mais facilmente vão ler o programa de uma cadela – como tem verificado – do que de um verdadeiro candidato.

Em declarações ao jornal O Minho, Hugo Soares entende que hoje em dia se leva mais a sério os humoristas do que os políticos. Esta ação de marketing a envolver Jéssica serve, acima de tudo, para fazer pensar todos aqueles que, a 26 deste mês, são convidados a votar no futuro das autarquias.

Até lá a cadela vai fazendo a sua campanha, promete arroz de sarrabulho como prato do dia em todos os restaurantes da região e, em caso de necessidade, combater grupos terrorista com grupos de concertinas.