Insólito: Apanhados pelas câmaras a roubar pão na freguesia de Arnoso [c/vídeo]

Um morador de Arnoso Sta Maria, surpreendido com o facto de lhe desaparecer o pão da porta de casa, decidiu instalar câmaras de vídeo-vigilância para desvendar o “mistério” que acontece à porta de dezenas de casas daquela zona.

O vídeo veio confirmar as suspeitas: alguém que segue num Renault Captur, por volta das 7 da manhã, anda pela freguesia a recolher o que, momentos antes, o padeiro andou a distribuir.

Através das redes sociais, um dos moradores lesados por estes furtos, aproveitou para dizer que vai aguardar até ao final da semana por um pedido de desculpas, caso isso não venha a acontecer, o homem garante que irá apresentar queixa nas autoridades com as imagens que recolheu e a matrícula do carro.