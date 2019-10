As inscrições para o mercado de Natal abrem esta sexta-feira e decorrem até 31 de outubro.

Recorde-se que o Mercado de Natal está, habitualmente, instalado na Praça D. Maria II, no período de Natal. Em stands municipais, é possível comprar produtos locais e artesanato.

A ficha de inscrição e as normas de participação estão disponíveis para consulta e levantamento no Posto de Turismo de Famalicão ou no portal do Município, em www.famalicao.pt .

A inscrição poderá ser entregue presencialmente no Posto de Turismo ou através do email [email protected] .

No ato de inscrição, é obrigatória a apresentação de comprovativo de atividade e o pagamento da taxa de participação.