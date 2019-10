Estão abertas, até 29 de outubro, as inscrições para mais uma edição do Concurso de Fado Amador de Famalicão.

Os interessados podem inscrever-se para as audições do concurso, através do envio da ficha de inscrição, disponível em www.famalicao.pt, para o email [email protected] ou para o endereço Praça Álvaro Marques, 4764-502, Vila Nova de Famalicão, ou dirigindo-se presencialmente ao balcão de atendimento do Departamento da Cultura da autarquia.

As audições estão marcadas para 30 de outubro, às 18 horas, na Casa das Artes.

A final do Concurso de Fado Amador decorrerá na noite de 21 de novembro, pelas 21h30, no Café-Concerto do espaço cultural famalicense, no primeiro dia do Festival de Fado.

Ao primeiro classificado será atribuído um prémio monetário no valor de 300 euros e a possibilidade de atuar num dos principais eventos organizados pelo Município. Ao segundo e terceiro classificados serão atribuídos prémios monetários de 150 e 100 euros, respetivamente.