Inscrições das Escolas ao Parlamento dos Jovens terminam domingo

Estão abertas as inscrições para o programa Parlamento dos Jovens, em parceria com o Instituo Português do Desporto e Juventude (IPDJ), destinadas aos alunos dos 2.º e 3.º ciclos e secundário, do ensino público, privado e cooperativo.

Este ano, o tema são as “Fake News: o impacto da desinformação na democracia”.

As escolas têm até dia 24 de outubro para submeter a sua inscrição, sendo que o Regimento do Parlamento dos Jovens inspira-se nas regras de funcionamento da Assembleia da República.

Aliás, o Programa Parlamento dos Jovens é uma iniciativa da Assembleia da República que se desenvolve em parceria, no caso do Ensino Secundário, com o Ministério da Educação, através do Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P. (IPDJ).

O objetivo do Parlamento dos Jovens é dar a conhecer a Assembleia da República, o significado do mandato parlamentar, as regras do debate parlamentar e o processo de decisão do Parlamento, enquanto órgão representativo de todos os cidadãos portugueses; educar para a cidadania, estimulando o gosto pela participação cívica e política, bem como promover o debate democrático, o respeito pela diversidade de opiniões e pelas regras de formação das decisões e incentivar para a reflexão e debate sobre um tema.

Culmina com a realização anual de duas sessões nacionais na Assembleia da República: uma sessão destinada aos alunos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e uma sessão para os alunos do ensino secundário.

Para mais informações, os interessados podem contactar os serviços de Braga do IPDJ.