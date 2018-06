Inscrições abertas para a quarta edição do Frame It

Está aí mais uma edição do Frame It, o Laboratório de Formação e Criação Artística promovido pela Casa da Juventude de Vila Nova de Famalicão que pretende unir duas ou mais artes num projeto experimental inovador para os jovens entre os 12 e os 35 anos.

Este ano o projeto vai combinar técnicas de video mapping interativo com percussão não convencional e os interessados podem já efetuar inscrição no portal online da Juventude de Famalicão, em www.juventudefamalicao.org.

Agendadas estão já as duas formações nestas áreas, com a primeira sessão a decorrer a 16 de junho. A formação de video mapping será orientada pelo artista colombiano Daniel Escobar Vásquez, sendo que a de percussão não convencional será orientada pelo percussionista espanhol Miquel Bernat.

O resultado final deste laboratório poderá ser visto no dia 14 de julho, às 21h30, no Parque da Juventude, com um espetáculo visual e sonoro, onde as batidas da percurssão projetam imagens num edifício e/ou fachada. Uma narrativa não-verbal, social e culturalmente interventiva, espelho das transformações sociais e culturais da nossa sociedade.