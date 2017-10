INSCRIÇÕES ABERTAS PARA A MEIA MARATONA

Na manhã do dia 26 de novembro corre-se a quarta edição da Meia e Mini Maratona de Vila Nova de Famalicão.

As inscrições já decorrem no site da Runporto, em www.runporto.com, e nas lojas Sport Zone. Até 31 de outubro têm o custo de 10 euros, de 12 euros para as inscrições efetuadas entre os dias 1 e 21 de novembro, e de 15 euros para as inscrições de última hora, no dia 25 de novembro, na Casa do Território. Já para a Mini Maratona, até dia 31 de outubro a inscrição tem o custo de 3 euros, de 1 a 22 de novembro tem o custo de 5 euros, valor que aumenta para 8 euros para as inscrições de última hora, no dia 25 de novembro, na Casa do Território.

A prova, organizada pela Runporto, tem o apoio da Câmara Municipal e da Associação de Atletismo de Braga, começa às 10 horas, com partida na Avenida do Brasil e chegada ao parque de estacionamento da Casa do Território, no Parque da Devesa.