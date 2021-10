Inscrições abertas para a Meia e Mini Maratona de Famalicão

Após a pausa de 2020 devido à pandemia, está de regresso a Meia e Mini Maratona de Famalicão. A sétima edição, organizado pela Runporto, com o apoio institucional do Município, decorre no dia 28 de novembro e já tem inscrições abertas até ao dia 23 do mesmo mês, em www.runporto.com

Há, ainda, a possibilidade de inscrição presencial, nos Serviços Educativos do Parque da Devesa, na véspera do evento, caso o limite máximo de 2.500 participantes, por prova, não tenha sido atingido.

O percurso tem início na Avenida do Brasil e término no parque de estacionamento da Devesa, junto ao CITEVE. As duas provas atravessam as principais artérias da cidade famalicense. Com uma extensão de 21 quilómetros, a meia maratona estende-se depois para a zona este do concelho até à Portela de Santa Marinha. Todos os participantes receberão um diploma eletrónico de participação e há prémios monetários para os melhores classificados em categorias de «Geral» e «Veteranos».

Para participar nesta jornada de atletismo deve apresentar, aquando o levantamento do dorsal/kit de participação, do certificado digital Covid-19 ou, na ausência deste, um teste PCR nas 72 horas ou um teste antigénio nas 48 horas prévias à prova.

Para mais informações sobre a prova e inscrições, consulte: www.runporto.com/pt/eventos/meia-maratona-de-famalicao/meia-maratona-de-famalicao-2021