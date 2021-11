Inquérito à população avalia a saúde e bem-estar dos municípios

Está a decorrer, até 30 de novembro, um inquérito aos portugueses sobre “Saúde e Bem-estar nos municípios portugueses”. Trata-se de uma iniciativa da Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis (RPMS), de que o Município de Vila Nova de Famalicão faz parte, no âmbito do seu projeto “Atlas da Saúde dos Municípios da RPMS”.

A aplicação deste inquérito, à população residente em todas as freguesias do concelho, é da maior importância no sentido de cumprir os objetivos do Atlas da Saúde, um instrumento fulcral não só na caracterização do estado de saúde da população residente no município, mas também na identificação de problemas, necessidades e expectativas em relação às condições do lugar de residência e à forma como estas influenciam a qualidade de vida e bem-estar.

Atendendo ao contexto de pandemia de COVID-19, o inquérito integra ainda questões relacionadas com a doença, tais como o impacto do confinamento e do isolamento social na vida dos munícipes e a resposta da autarquia local à crise provocada pela pandemia.