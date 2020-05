Inovação: Vai ser possível comer com máscara, israelitas mostram como (c/vídeo)

Investigadores israelitas desenvolveram um novo tipo de máscara capaz de ajudar numa das tarefas básicas do dia-a-dia, comer.

Trata-se de uma máscara mecânica que abre na zona da boca, de forma automática – quando o garfo se aproxima – ou manual – através de um controlo remoto que permite abrir e fechar.

Israeli inventors have developed a mask with a remote-control mouth that lets diners eat without taking it off https://t.co/LLCRxRWDBv pic.twitter.com/9ImXdIAayP

— Reuters (@Reuters) May 19, 2020