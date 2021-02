Inovação: Dispensadores automáticos de água benta instalados no Santuário de Fátima

Uma empresa espanhola criou dispensadores automáticos de água benta que reduzem o risco de contágio pelo coronavírus da covid-19, ou qualquer outro vírus, e que foram instalados em vários locais de culto, como o Santuário de Fátima.

O mecanismo é muito semelhante aos dispensadores de álcool gel: ao pressionar um pedal, a água é disponibilizada em quantidade suficiente a partir de um recipiente, evitando que os fiéis toquem com as mãos no dispensador.

A empresa AquaSanctus, com sede em Valência, instalou estes dispensadores em várias igrejas de Espanha, como a Catedral de Valência, e nos santuários de Fátima (Portugal) e de Lourdes (França), estando a preparar a sua comercialização na América, noticiou a agência espanhola Efe.

Devido à covid-19, uma doença respiratória transmitida por um novo vírus, o Vaticano recomendou a retirada das pias de água benta das entradas das igrejas.

A pandemia da covid-19 provocou, pelo menos, 2.518.080 mortos no mundo, resultantes de mais de 113,3 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência noticiosa francesa AFP.

O novo coronavírus (SARS-CoV-2) foi detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China, e disseminou-se rapidamente pelo mundo.