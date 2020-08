Inovação | Covid-19: Empresa de Famalicão cria camisolas com gola que substitui máscara e anula o vírus

A MO TEX – Márcia Oliveira – Têxteis Lda nasceu há 6 meses e já está a dar que falar. Esta empresa têxtil com sede em Fradelos, Vila Nova de Famalicão, começou a laborar em plena crise pandémica e soube adaptar-se àqueles que são os novos tempos.

Com recurso aos têxteis inteligentes, a MO TEX decidiu avançar com a GOKÄ, uma linha de roupa que está preparada para o combate à pandemia de Covid-19.

Um dos modelos que fazem parte da coleção é uma Sweat Hoodie que tem integrada uma gola de proteção, que pode ser usada em alternativa à máscara facial.

“Ao incorporar a gola de proteção na camisola, conseguimos criar uma solução altamente funcional e com um design bastante atractivo“, adianta Márcia Oliveira, gerente da MO TEX

A zona frontal da gola – que se ajusta ao rosto – agrega uma membrana de nanofibra que confere um nível de filtração de 99% e uma elevada respirabilidade. Todas as peças têm acabamento antimicrobial de última geração, com efeito neutralizador de vírus envelopados, como é o caso do Sars Cov-2

Os produtos da nova marca GOKÄ, que incluem golas, máscaras e vestuário funcional, estarão disponíveis online e com distribuição nacional em lojas multimarca.

A internacionalização será o passo seguinte.