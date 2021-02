Iniciativa Liberal organiza debate sobre os executivos das autarquias locais

A Iniciativa Liberal, através dos núcleos territoriais de Braga, Guimarães e Famalicão, organiza uma conferência para debater “Os executivos das autarquias locais: manter ou modificar?”

Está marcada para o dia 12 de fevereiro, esta sexta-feira, pelas 21h30, com transmissão via facebook, na página dos três núcleos organizadores do partido.

São convidados para este debate Ricardo Silva, presidente da Junta de Freguesia de São Vítor, Ricardo Valente, vereador do Pelouro Desenvolvimento Económico e Social da Câmara Municipal do Porto e o professor António Cândido de Oliveira.

Segundo a Iniciativa Liberal, esta conferência tem como «objetivo aprofundar conhecimentos e debater o Poder Local em Portugal, fomentando o espírito de partilha, de conhecimento, troca de ideias e um saudável debate».