Ultrapassado que está o período de festas, relacionado com a quadra natalícia, a recolha de resíduos sólidos regressa à sua rotina habitual.

Nos locais com recolha diurna, no primeiro dia do ano não houve serviço. No entanto, a recolha desse dia, excecionalmente aconteceu na tarde deste sábado, dia 2 de janeiro.

Para quem tem recolha de resíduos no período da noite, o serviço não funcionou no último dia do ano mas voltou ao início da tarde do dia 1