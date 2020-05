Informação útil: O que precisa de saber para quando reabrirem os centros comerciais

Os centros comerciais vão voltar a abrir portas no próximo dia 1 de julho. A Associação Portuguesa de Centros Comerciais acaba de lançar um pequeno guia com as recomendações que devem ser seguidas por todos os que permaneçam nestes espaços:

O uso de máscara de proteção ou viseira será obrigatório por todos os que entrem nestes espaços;

Deverá respeitar-se o distanciamento social de dois metros entre os visitantes;

O acesso ao centro comercial deve ser controlado através dos já habituais sistemas de vídeo vigilância, encerrando as suas portas sempre que se verifique que já está na capacidade permitida;

Todos os espaços, incluindo escadas rolantes e casas de banho, devem possuir linhas sinaléticas que permitam identificar a distância entre visitantes;

Da mesma forma, as zonas de restauração devem manter o espaçamento entre mesas, de forma a manter o distanciamento de dois metros entre os clientes;

Os espaços para crianças devem permanecer fechados. Da mesma forma, outros equipamentos de uso específico para os mais pequenos, como carrinhos de passeio, não devem ser utilizados nesta primeira fase de reabertura;

Sempre que surja um caso suspeito nas imediações destes locais de lazer, será seguido um protocolo de quarentena;

Todos os colaboradores devem seguir as normas de higienização avançadas ao longo de todos este dias pela Direção Geral da Saúde: lavar as mãos com frequência; usar álcool ou gel desinfetante sempre que necessário e higienizar, regularmente, as zonas comuns, como balcões ou máquinas de pagamento por multibanco;

Os sistemas de ar condicionado deverão funcionar em regime de 100% de ar novo;

Os sistemas de áudio devem manter uma linha aberta de comunicação com os seus visitantes, de forma a poder relembrar, de tempos a tempos, todas as normas de utilização destes espaços.