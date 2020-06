Apesar do feriado do dia de Camões, de Portugal e das Comunidades Portuguesas, a feira semanal de Vila Nova de Famalicão realiza-se no mesmo dia, ou seja, quarta-feira.

Recordamos que a feira regressou em pleno na passada semana, depois de ter sido limitada a algumas áreas do comercio devido à pandemia de Covid-19.

A Cidade Hoje acompanhou o regresso, veja a reportagem: