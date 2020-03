Informação Importante – Cuidados que deve ter com o lixo durante a pandemia

Durante o combate à pandemia, é solicitado à população que cumpra as novas regras no manuseamento do lixo doméstico.

Se tiver na sua família pessoas infetadas (ou com essa suspeita) lembre-se que os seus resíduos urbanos podem estar infetados. Neste caso deverá:

Colocar os resíduos em sacos do lixo resistentes e descartáveis, com enchimento até 2/3 (dois terços) da sua capacidade

Os sacos, devidamente fechados, devem ser colocados dentro de um segundo saco, também ele devidamente fechado. Sendo que deve ser depositado no contentor do lixo comum (resíduos indiferenciados)

Os sacos devem ser sempre colocados dentro do contentor – não deixe o saco no chão. Se o contentor estiver cheio, coloque no que encontrar mais próximo.

Para além disso, as máscaras, luvas e lenços devem ser sempre colocados no contentor do lixo comum.