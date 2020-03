CORREÇÃO | Informação: Bilhetes para o F.C.Famalicão x F.C.Porto já à venda e só para sócios

Já estão disponíveis para venda os bilhetes para o jogo da próxima jornada, que coloca frente a frente as equipas do F.C.Famalicão x F.C.Porto.

A compra dos ingressos por parte dos adeptos famalicenses está restrita, com os bilhetes a poderem ser comprados apenas pelos sócios. Será obrigatória a apresentação do novo cartão de sócio no momento da entrada no Estádio Municipal, sendo esta a única forma possível de validação de entrada no recinto.

Os bilhetes custam 10 euros e estão a ser comercializados em três fases.

Exclusivo até ao sócio 2000 – Segunda-feira (dia 9 de março) e Terça-feira (dia 10), na Loja Oficial

Exclusivo até ao sócio 4000 – Quarta-feira (dia 11) e Quinta-feira (dia 12), na Loja Oficial

Exclusivo a sócios – Sexta-feira (dia 13) e Sábado (dia 14) na Loja Oficial

O F.C.Famalicão x F.C.Porto vai acontecer, no próximo domingo, às 20h00.