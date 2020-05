Informação aos utentes: Alterações no Hospital de Famalicão

A unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar de Famalicão informa que a partir desta quinta-feira , o Pólo 2 do Serviço de Urgência Médico- cirúrgica estará encerrado.

A partir desse momento todas as admissões ao SUMC voltarão a ser feitas pela porta principal deste Serviço de Urgência, que terá, internamente, dois circuitos diferentes para acesso dos utentes, que utilizarão um deles de acordo com o que for definido à entrada.