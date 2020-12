Infarmed disponibiliza informação atualizada sobre vacinas

Na sequência da aprovação pela Agência Europeia do Medicamento e pela Comissão Europeia da vacina Comirnaty, desenvolvida pelos laboratórios BioNTech e Pfizer, a Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed) disponibilizou no seu portal (www.infarmed.pt) uma área com informações atualizadas sobre as vacinas contra a covid-19.

Para além de uma área com “perguntas frequentes”, há informação sobre a vacina e o seu processo de aprovação, o resumo das características do medicamento e uma listagem com ligações úteis a entidades nacionais e internacionais.

Recorde-se que esta segunda-feira, a Comissão Europeia autorizou a colocação no mercado da vacina contra a covid-19 desenvolvida pela Pfizer e BioNTech. Além da Comirnaty, a Comissão já tem uma carteira com seis outras potenciais vacinas, desenvolvidas pela AstraZeneca, Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, CureVac e Moderna.