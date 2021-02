INEM recebe 36 ventiladores doados pelo Governo francês

Os ventiladores Osiris 3 são indicados para ventilação de doentes críticos em transferências inter-hospitalares e para utilização em situações de emergência, tendo capacidade para ventilação invasiva e ventilação não invasiva, explica o INEM em comunicado enviado hoje para as redações.

Os aparelhos foram entregues esta manhã, numa sessão que decorreu no Parque da Saúde em Lisboa e que contou com representantes do INEM, do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH) e da Embaixada Francesa.