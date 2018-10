Indústria de Famalicão mostra-se em Cuba

Sete empresas famalicenses apresentam-se na FIHAV – Feira Internacional de Havana, que termina esta sexta-feira, integrando a comitiva portuguesa presente no Pavilhão de Portugal, numa participação organizada pela AEP – Associação Empresarial de Portugal, em parceria com a Câmara de Comércio e Indústria Portugal – Cuba, e a que se associou também o Município de Vila Nova de Famalicão.

Da representação famalicense, dinamizada pelo Famalicão Made IN, faz parte a Caixiave, Cup & Saucer, CM Socks, Hotelar, NH Clima, Raclac e Seara. A presença desta delegação é, segundo o vereador Augusto Lima, «o apoio efetivo e permanente do Município às PME, nomeadamente na perspetiva de entrada dos seus produtos ou serviços em novos mercados. Com esta presença, proporcionamos às empresas, por via do acordo com a AEP, novas oportunidades para reforçarem a sua capacidade exportadora e, por via do acordo com a Câmara de Comércio Portugal-Cuba, a entrada em mercados pouco explorados».

A FIHAV é, assim, e segundo o vereador, um importante meio de entrada de produtos e serviços em Cuba «e uma excelente forma de contactar com potenciais parceiros comerciais».

O Pavilhão de Portugal foi inaugurado esta terça-feira pelo Secretário de Estado da Defesa do Consumidor, João Torres, e por representantes do governo cubano, nomeadamente o Vice-ministro do Comércio Externo, Roberto Martinez.