Indústria de carne e produtores de leite unidos para fazer crescer o setor das carnes

A Carnes Campicarn S.A., a Lacticoop – União de Cooperativas de Produtores de Leite de Entre Douro e Vouga, U.C.R.L., e a Proleite – Cooperativa Agrícola de Produtores de Leite, C.R.L., assinaram na passada terça-feira, 7 de dezembro, um protocolo de parceria para a Produção de Animais de Aptidão Cárnica.

Esta parceria para a Criação de Animais de Aptidão Cárnica tem preocupações com o abastecimento do mercado nacional de carne de bovino, com a diversificação das áreas de negócio dos produtores com explorações leiteiras, com a sustentabilidade ambiental, bem-estar animal e, ainda, por assegurar a rastreabilidade do produto que chega a casa dos consumidores.

Trata-se, por isso, de um passo inédito em Portugal, norteado por uma estratégia colaborativa, de partilha de valores entre os setores de produção, através dos produtores associados da Lacticoop e da Proleite, e a indústria nacional da carne de bovino, através da Carnes Campicarn S.A..

Note-se que a Carnes Campicarn S.A. é a maior indústria nacional de carne de bovino, possuindo uma experiência inestimável de 34 anos. Para além da unidade industrial de Vila Nova de Famalicão, a Carnes Campicarn S.A. é detentora ainda da SAPJU Carnes S.A. em Beja, com matadouro e sala de desmancha, assim como de uma unidade industrial em Braga e duas novas unidades em Torres Novas, com cerca de 9 mil metros quadrados de área coberta.

Por seu lado, a Lacticoop e a Proleite, que representam cerca de mil produtores agro-pecuários, são detentores de importantes ativos nacionais na área da indústria alimentar e subsidiárias, como seja a Lactogal S.A., o Matadouro da Beira Litoral S.A., a Lusogenes S.A., a Segalab S.A., a Semicentro ou, entre muitos outros, a Naturar S.A..