Índice médio de transmissibilidade do vírus confirma tendência de redução de casos

O índice médio de transmissibilidade (Rt) do SARS-CoV-2 está nos 0,68, mantendo a tendência decrescente de novos casos de covid-19 em todo o país, anunciou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).

Os resultados indicam uma tendência decrescente de novos casos em todas a regiões do país, destaca o INSA no relatório de situação sobre a curva epidémica da infeção pelo novo coronavírus.

Segundo os dados, referentes ao período entre 17 e 21 de fevereiro, todas as regiões do país encontram-se com um Rt – o número médio de casos secundários que resultam de um caso infetado pelo vírus – abaixo de 1.

No norte o índice de transmissibilidade é de 0,65.