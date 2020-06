A Proteção Civil do Porto vai emitir uma recomendação pedindo à população para não lançar balões de São João, avança o Jornal de Notícias.

O objetivo é prevenir incêndios, uma vez que a semana que se segue promete ser bastante quente.

As previsões meteorológicas indicam que no dia 23 se registarão temperaturas altas, humidade baixa e vento com alguma intensidade, condições favoráveis a incêndios, e por isso irá ser emitida a recomendação