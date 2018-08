As chamas estão a deflagrar no mato envolvente à zona industrial de Lousado desde as 10h00, o alerta terá sido dado uma hora depois.

No local estão os Bombeiros Voluntários de Famalicão, Famalicensese Riba d’Ave, acompanhados por um meio aéreo.

O incêndio terá tido origem num poste de eletricidade.

Não há, para já, casas ou outro tipo de estruturas em risco.