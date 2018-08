Bombeiros chamados ao lar da associação Engenho

A equipa dos Bombeiros Voluntários Famalicenses foi chamada, ao início da tarde desta quarta-feira, para ajudar a resolver aquilo que dizem ter sido um incidente no elevador instalado no lar “A minha casa”, localizado na Rua Monte de Lordelo, na freguesia de Arnoso, em Vila Nova de Famalicão.

De acordo com direção daquela IPSS, tudo não passou de “um susto” prontamente resolvido pela equipa de profissionais presentes naquela valência e, momentos mais tarde, pela equipa dos Bombeiros Voluntários Famalicenses. No O alerta foi dado por volta das 14h00, depois de um pico de energia e quando as funcionárias do lar se aperceberam do cheiro a queimado proveniente do elevador.

Por uma questão de precaução todos os utentes do lar foram levados para o exterior das instalações, tendo regressado momentos após a intervenção dos bombeiros.

Devido ao alarmismo da população, ao saberem da notícias através da Cidade Hoje, a direção da Engenho fez saber que a situação foi ultrapassada em poucos minutos, frisando que em momento algum os utentes daquela valência estiveram em risco.