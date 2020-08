A meio da manhã deste domingo, mais de 150 operacionais combatiam o incêndio em Lindoso, Ponte da Barca. Embora com dificuldades de acesso no terreno, as operações estão a correr bem, segundo a Proteção Civil.

No entanto, devido à nebulosidade da manhã, o combate ao incêndio não conta com o apoio de meios aéreos.