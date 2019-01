Incêndio na Igreja de Ribeirão

O Padre de Ribeirão, Manuel Fernandes, anunciou na eucaristia da tarde deste terça-feira, o momento difícil pelo qual passou ao início da tarde. Poucos minutos depois de terminar a missa das 11h30, e já com a igreja praticamente vazia, um curto circuito na instalação elétrica do presépio, que se encontra montado no interior daquele espaço, fez com que este começasse rapidamente a arder, dado o material de fácil combustão utilizado para a construção do mesmo.

Por sorte, o padre e alguns católicos que se estavam a preparar para abandonar a igreja, presenciaram o incêndio e rapidamente o tentaram controlar, mas tal só foi possível com recurso a extintores. Depois de apagadas as chamas, a tarde do primeiro dia de 2019 na Igreja de Ribeirão foi de limpezas, fruto da sujidade provocada pelo pó do extintor.

O pároco, na eucaristia que realizou a seguir a este acontecimento, contou a situação a todos os presentes e deu graças a deus pelo facto de tudo ter sido resolvido sem grandes prejuízos materiais.