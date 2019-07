Incêndio leva associação famalicenses em missão humanitária na Guiné Bissau a lançar apelo

A associação famalicense Humanitive encontra-se até ao final do mês em missão humanitária em Bigene, uma das regiões da Guiné Bissau, com o objetivo de melhorar as condições de vida de uma população bastante empobrecida.

O dia desta terça-feira ficar marcado por um triste acidente. Por razões ainda desconhecidas, uma das infraestruturas que servia de apoio às mulheres e aos seus filhos enquanto aguardavam por uma consulta médica ardeu. Esta coberto foi construído com muito material que deriva da madeira e, por conseguinte, de fácil combustão.

Apesar de todos os esforços não foi possível evitar a tragédia e fazer frente às chamas. Mas, como desistir não faz parte do vocabulário deste grupo de voluntários oriundos de Vila Nova de Famalicão, a Humanitave pretende mais uma vez, e em tempo recorde, colaborar na reconstrução daquele espaço.

Para além disso, gostaria de acrescentar à infraestrutura uma incineradora, com o objetivo de garantir que situações do género não se possam repetir, e para dar mais dignidade e segurança aos cuidados de saúde que são prestados naquela região.

Se pretender ajudar , faça o seu donativo numa caixa de multibanco:

Entidade – 21721

Referência – 015 016 016

Veja a publicação da Humanitave sobre o assunto no facebook oficial da associação: