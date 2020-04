Na noite deste sábado, os BV Famalicenses combateram um incêndio florestal, no Alto das Eiras, na freguesia de Joane.

A corporação de bombeiros teve algumas dificuldades no combate ao foco de incêndio, em virtude dos maus acessos e ao vento forte que se fazia sentir. No local, os Famalicenses estiveram com seis veículos e vinte voluntários.