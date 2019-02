Incêndio em sub estação elétrica de Lousado deixa parte de Famalicão e Trofa sem luz

Um incêndio numa sub estação elétrica na freguesia de Lousado deixou parte dos concelhos de Famalicão e Trofa às escuras.

De acordo com os bombeiros, as chamas deflagraram poucos minutos depois das 18h00, numa sub estação nas proximidades da Continental Mabor.

Calendário, Vilarinho das Cambas, Ribeirão e Fradelos são as freguesias mais afetadas por esta situação. Não existe, para já, previsão para a energia ser restabelecida.