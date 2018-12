Incêndio em habitação na freguesia de Arnoso Sta Maria

A cozinha de uma habitação, na freguesia de Arnoso Santa Maria, em Vila Nova de Famalicão, ficou com alguns estragos na sequência de um incêndio, na noite desta sexta-feira.

O alerta para esta ocorrência, na Avenida da Quintela, foi dado por volta das 20h10. Para o local foram chamados os Bombeiros Voluntários Famalicenses e Famalicão que rapidamente resolveram a situação, com origem no aparelho que faz a exaustão do ar naquela divisão da casa.

Chegada dos bombeiros ao local

Não há registo de feridos, apenas danos materiais.