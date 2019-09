Um homem dos Bombeiros Voluntários de Famalicão ficou ferido na sequência do incêndio que começou num camião que se encontrava a circular na A3, na freguesia de Sezures, em Vila Nova de Famalicão.

Ao que nos foi possível apurar, as chamas propagaram-se da cabine do camião para uma zona florestal vizinha. Uma situação que foi rapidamente controlada graças à intervenção das duas corporações de bombeiros presentes no local.

Sabe-se agora que, nesse combate às chamas, um bombeiro necessitou de ser assistido no local e, mais tarde, transportado para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave com ferimentos considerados ligeiros.