Incêndio em apartamento de Calendário

Um pequeno foco de incêndio deflagrou, na hora de almoço desta quarta-feira, num dos apartamentos da Rua do Outeiro, em Calendário, Vila Nova de Famalicão.

As chamas deflagraram num exaustor que, segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários Famalicão, se terá incendiado na sequência de um curto-circuito. O alerta para os bombeiros foi dado pelas pessoas que estavam no interior do apartamento.

Rapidamente chegaram os Bombeiros Voluntários de Famalicão, acompanhados mais tarde pelos Bombeiros Voluntários Famalicenses, que procederam aos trabalhos de ventilação do espaço e assistência a todos aqueles que estavam no interior do apartamento.

Não há feridos, apenas danos materiais.