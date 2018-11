Quase 60 bombeiros combatem as chamas que estão a deflagrar no E.Leclerc de Darque, em Viana do Castelo.

O incêndio terá tido início antes da abertura da loja, pelo que o alerta foi dado por funcionários. O armazém ficou completamente destruído, já a loja também terá ficado bastante afetada pelos estragos provocados.