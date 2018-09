Incêndio de grandes dimensões na freguesia de Cabeçudos

Um incêndio está a deflagrar numa zona de floresta da freguesia de Cabeçudos, em Vila Nova de Famalicão.

De acordo com testemunhas, as chamas terão começado por volta das 00.45, no final do fogo de artifício lançado a propósito das festividades que decorrem naquela freguesia.

Para o local já se estão a deslocar mais equipas de bombeiros, numa primeira fase o combate está a ser feito pela equipa dos Bombeiros Voluntários de Famalicão que se encontrava a fazer um trabalho de prevenção naquela festa.