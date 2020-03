INAC dá aulas em casa

O Instituto Nacional de Artes do Circo não quer que isolamento e distanciamento social sejam sinónimos de sedentarismo e falta de exercício físico para os alunos e todos os artistas de circo. Por isso, o INAC, instituto que tem sede no Lago Discount, em Ribeirão, decidiu iniciar esta terça-feira, um conjunto de aulas online que serão transmitidas através da sua página oficial do facebook .As aulas decorrem todos os dias, serão ministradas pelos professores do instituto às 10h30, preparação física; 17 horas, flexibilidade.