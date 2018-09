“Improbabilidades Criativas” recebem o melhor copywriter do mundo

É diretor de alguns dos anúncios de maior sucesso e foi já considerado o melhor “copywriter” do mundo. Falamos do criativo português Hugo Veiga, que na próxima sexta-feira, dia 14 de setembro, vai estar em Vila Nova de Famalicão para partilhar a sua experiência na área e falar sobre alguns dos melhores projetos em que esteve envolvido.

O publicitário e cofundador do escritório da AKQA em São Paulo, no Brasil, é o convidado das próximas “Improbabilidades Criativas”, iniciativa promovida desde 2015 pelo Gabinete das Indústrias Criativas da autarquia famalicense e que, nesta nova sessão, se vai debruçar sobre o Copywriting – a “arte” de escrever e criar anúncios com o intuito de promover e vender bens, serviços, marcas ou empresas.

A iniciativa vai decorrer na Casa do Território, no Parque da Devesa, entre as 14h00 e as 18h00. As inscrições são gratuitas, mas limitadas a 16 participantes, e podem ser efetuadas através do email industriascriativas@vilanovadefamalicao.org.

Nascido no Porto, Hugo Veiga é um dos principais rostos da nova geração de líderes criativos no Brasil. Depois de ser destacado pela Ad Age como “Creatives You Should Know”, foi reconhecido como “Melhor Copywriter do Mundo” no Cannes Lions de 2013, festival de publicidade onde conquistou também um número recorde de 23 Leões por cinco projetos diferentes, incluindo o primeiro “Grande Prémio de Titânio da América Latina” com “Dove Real Beauty Sketches”, ajudando a Ogilvy São Paulo a receber o prémio de Melhor Agência Mundial.

“Dove Real Sketches” tornou-se no filme mais visto do YouTube de todos os tempos e a revista TIME classificou-o como o melhor comercial de 2013. Nesse mesmo ano, foi nomeado para o “P3rsonalidade do Ano” pelo jornal Público.

Em 2014, cofundou o escritório da AKQA em São Paulo com Diego Machado e liderou projetos criativos para empresas inovadoras como Google e Netflix, e artistas como Usher, Yo-Yo Ma, Elton John e Lady Gaga.